Киев, , 13:36 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации, связанный с заболеваемостью COVID-19, продлён до 30 июня. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 21 апреля в своём телеграм-канале.

«Чрезвычайная ситуация, прежде всего, касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что всем жителям Украины следует быть осмотрительными и осторожными, поскольку массовые скопления людей во время майских праздников могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.

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Напомним, ранее Госдеп США призвал своих сограждан воздержаться от поездок на Украину из-за ситуации с COVID-19 и активности радикалов.

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