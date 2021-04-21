Москва, , 13:33 — REGNUM Для каждого региона должны быть выработаны решения по доступу граждан к надёжным и чистым источникам энергии — таким как электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля, сжиженный газ. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

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«Поручаю руководителям регионов при координации правительства подготовить такие планы действий и приступить к их реализации в следующем году», — заявил Путин.

Так, для Камчатки нужно предусмотреть создание локальной газопринимающей инфраструктуры, чтобы надёжно и на долгосрочной основе обеспечить газом жителей и предприятия края, отдельно отметил президент.