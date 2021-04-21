Самара, , 13:35 — REGNUM 189 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 59 863 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие сутки по области была констатирована смерть 15 пациентов с COVID-19. А всего в регионе скончались 1385 таких пациентов.

Согласно данным оперативного федерального штаба, за минувшие 24 часа в регионе справились с инфекцией 219 человек, а всего победили вирус 56 951 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20 апреля в Самарской области выявили 190 новых носителей коронавируса.