Чита, , 13:32 — REGNUM Забайкалью могут перекредитовать более 3 миллиардов рублей коммерческих кредитов, сообщает 21 апреля пресс-служба краевого правительства по итогам оглашения президентом России Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.

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Глава государства обратил особое внимание на необходимость долгосрочной кредитной устойчивости регионов. Он поручил правительству разработать механизм замещения коммерческих кредитов на бюджетные до 2029 года в размере, превышающем 25% от объема накопленного коммерческого долга.

«Это крайне важно для Забайкальского края. Мы давно об этом говорили и предлагали различные варианты замещения коммерческих кредитов на федеральном уровне. Это позволит высвободить значительные ресурсы, которые будут направлены на финансирование социальных жизненно важных проблем, в первую очередь — восстановление социальной сферы края», — сказал первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер.

По информации регионального министерства финансов, на сегодняшний день Забайкальскому краю могут перекредитовать 3,3 миллиарда рублей. Всего коммерческих кредитов в регионе порядка 14,2 миллиарда рублей.