Афины , , 13:34 — REGNUM Правительство Греции намерено предложить запрет на поездки из региона в регион во время пасхальных каникул, подтвердила пресс-секретарь правительства Аристотелия Пелони в интервью телеканалу Skai TV 21 апреля.

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«Мы будем ждать рекомендации Комитета [по борьбе с коронавирусом]. Позиция правительства состоит в том, чтобы не допускать поездок из региона в регион. Мы не должны рисковать переносом вирусной нагрузки из районов с высокой вирусной нагрузкой в другие районы с низкой вирусной нагрузкой», — сказала Пелони.

Она уточнила, что объявления на этот счет могут быть сделаны уже в ближайшее время.

Что касается открытия ресторанов, кафе и баров, Пелони уточнила, что правительство и эксперты обсуждают возобновления работы общепита только со столами на открытом воздухе.