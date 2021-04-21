Москва, , 13:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Мероприятия в этом году продлилось один час 20 минут.

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Напомним, российские телеканалы заложили в сетке вещания на послание главы государства один час.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году послание президента Федеральному Собранию длилось 1 час 12 минут. В 2019 году выступление заняло полтора часа.

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