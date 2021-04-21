Тутаев, Ярославская область, , 13:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассказал о планах по развитию Тутаева Ярославской области в ходе Послания Федеральному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тутаев

Город был упомянут в числе малых городов, которые смогут развиваться в рамках маршрута «Золотое кольцо». Они смогут рассчитывать на инфраструктурные кредиты.

«С учётом ресурсов инфраструктурных кредитов развитие получат целые туристические кластеры. Например регионы Центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты «Золотого Кольца», включая раскрытие туристического потенциала таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тутаеве таким проектом может стать канатная дорога через Волгу. Её планирует построить на средства кредита Нового банка развития БРИКС.

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