Тутаев, Ярославская область, 21 апреля 2021, 13:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассказал о планах по развитию Тутаева Ярославской области в ходе Послания Федеральному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Город был упомянут в числе малых городов, которые смогут развиваться в рамках маршрута «Золотое кольцо». Они смогут рассчитывать на инфраструктурные кредиты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тутаеве таким проектом может стать канатная дорога через Волгу. Её планирует построить на средства кредита Нового банка развития БРИКС.
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