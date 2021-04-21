Тутаев, Ярославская область, 21 апреля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о планах по развитию Тутаева Ярославской области в ходе Послания Федеральному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тутаев

Город был упомянут в числе малых городов, которые смогут развиваться в рамках маршрута «Золотое кольцо». Они смогут рассчитывать на инфраструктурные кредиты.

«С учётом ресурсов инфраструктурных кредитов развитие получат целые туристические кластеры. Например регионы Центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты «Золотого Кольца», включая раскрытие туристического потенциала таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тутаеве таким проектом может стать канатная дорога через Волгу. Её планировали построить на средства кредита Нового банка развития БРИКС. Но сейчас, судя по всему, есть возможность ускорить этот процесс.

«Мы предоставим субъектам федерации принципиально новый инструмент развития — так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3 процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты не менее 500 миллиардов рублей. Мы поддержим именно тех, кто проводит взвешенную финансовую политику», — сказал Владимир Путин.

По словам президента, регионы с наименьшей закредитованностью смогут получить больше инфраструктурных кредитов.