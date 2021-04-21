Москва, , 13:31 — REGNUM На сегодняшний день в России в сфере демографии ситуация чрезвычайная. К сожалению, это так, нужно это признать. Нужно это иметь ввиду, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

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«Наложились последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века.

Нужно действовать исходя из этой ситуации», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступает с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следят за выступлением 87% жителей России.