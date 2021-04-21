21 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля подписал закон, в соответствии с которым призыв резервистов в ряды вооружённых сил страны будет осуществляться без объявления мобилизации. Свое отношение к войне выразили жители страны.

Оксана Переможенко, , 19:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1357-ИХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учёта», сообщили 21 апреля в пресс-службе главы государства. Согласно документу, призыв резервистов в ряды вооружённых сил Украины будет осуществляться без объявления мобилизации.

Владимир Зеленский. Александр Горбаруков © ИА REGNUM Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Изменение, внесенное в законодательство Украины, обсудили жители страны. Своим мнением они поделились под соответствующей записью офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

Основная часть комментаторов пишет, что не желает воевать за страну с таким уровнем жизни и отношением к простым гражданам. Другие задались вопросом, за чьи интересы они должны воевать? Олигархов? Были и те, кто напомнил Зеленскому о его обещании закончить войну. Другие предложили отправиться на фронт украинским политикам.

«А кто-нибудь спросил у матерей, жен, детей, согласны ли они отпускать на смерть своих мужчин? Кому нужны эти войны? Для чего нужны вообще правительства, президенты стран, армии дипломатических чиновников, которые не могут договориться жить мирно друг с другом, а только постоянно готовят свои войска и хвастаются друг перед другом наличием того или иного смертоносного оружия и своих войск? За каждым солдатом стоит его семья, которой он нужен дома, живой и невредимый и совсем не с ружьем в руках. Вас для того народ и выбирал на выборах, чтобы войны все прекратились, а если добиться мира не можете, уходите из власти, занимайтесь своими семьями, но не втягивайте других людей в кровопролитие. Золотые слова матери Терезы на вопрос, как добиться мира во всем мире, она ответила: «Идите домой и любите свою семью». Разума всем и мира. P. S. Данное сообщение относится абсолютно ко всем правительствам земного шара», — написала Татьяна М.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всех на войну, враг вокруг наших границ, народ должен умирать, а они будут под шумок пилить бюджет и наживаться на людях, а в случае чего и закрома в офшорах готовы. Мир нужен только простым людям, ведь гробы привезут в их дома», — написал Игорь К.

«А в это время, пока вы издаете документы о резервистах и игнорируете подписание принятых Верховной радой законов, тысячи семей могут остаться один на один с мошенниками-коллекторами и банкирами. Так вопрос, будет ли у людей желание защищать ТАКУЮ страну, где за одну квартиру выплатили уже как за три, и семья осталась все равно без крыши над головой?» — спрашивает Светлана К.

«Пролистала комментарии. Нищета, несправедливость, заоблачные цены привели к тому, что почти никто не станет защищать эту страну. Когда вы опомнитесь и поймете, что прежде чем говорить о патриотизме, родине, защите интересов страны, нужно позаботиться о том, чтобы люди здесь людьми себя чувствовали, а не скотом бесправным. У нас цены на продукты питания гораздо выше, чем в Европе. Так что защищать? Состояние Ахметова-Порошенко?» — дополнила свой предыдущий комментарий Светлана К.

«Все к оружию! В защиту олигархов, которые обокрали Украину, за $ по 30! Сделали заоблачные цены на жизнь, за таможенные платежи, взятки, которые они отмыли. Систему… Уничтожение православной веры», — написал Oleg M.

«Интересно, все, кто здесь поставил смайлики-сердечки, будут в первых рядах [на фронте], или только с дивана???» — задается вопросом Olga P.

«В первую очередь президент и вся и его зеленая банда на фронт пойдет!» — написал Ruslan B.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

«А что, все в Раде служили? Ой, как сомневаюсь. Вот пусть пример покажут! А лучше прекратить в конце концов войну, сколько уже можно!!!» — отметила Лилия М.

«Вообще-то президент обещал ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ, А НЕ НАЧАТЬ!!!» — напомнила предвыборные обещания Зеленского Ангелинка М.

«Будете каждого резервиста отлавливать и под конвоем на передовую доставлять?! Вот навоюет такая резервная армия… Будете загранпосты ставить и стрелять по несогласным?!» — спрашивает Любовь Г.

«А детей кто будет кормить?» — спросила Вика Л.

«А долги за ЖКХ погаси народу, а то погибну, а долги останутся, кто будет потом платить???» — задался вопросом Александр И.

«Ну всё… Все начнут сбегать…» — добавила Дина М.

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Напомним, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война».