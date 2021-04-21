Белгород, , 13:33 — REGNUM В Белгородской области 21 апреля выявлено 83 носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых случаев заражения превысило 36 тысяч. Выписаны после лечения 105 пациентов, скончались три человека. На вакцинацию от COVID-19 поданы ещё 5039 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждено 36 054 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 32 106 человек. Госпитализированы 900 пациентов, лечатся амбулаторно 2436 жителя, на самоизоляции находятся 9075 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 612 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 записались 189 130 человек. 112 024 добровольца полнотью завершили иммунизацию.