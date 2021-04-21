Черкесск, , 13:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлен факт поставки мясной продукции в частную школу. Одна из бизнес-структур поставила 75 кг полуфабрикатов из мяса птицы в общеобразовательное учреждение «Академическая гимназия» в городе Черкесске.

Возбуждено дело об АП о нарушении продавцом требований технических регламентов к продукции, из-за чего воспитанникам школы мог быть причинен вред здоровью, сообщили 21 апреля в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Как установлено, компания-поставщик ООО «Мир» поставила в образовательное учреждение продукты питания, срок годности которых истек десять дней назад. При этом сопроводительные документы были оформлены в соответствии с правилами. На момент проверки просроченное мясо уже было употреблено людьми в пищу. О возможных случаях отравления в Россельхознадзоре ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Бакларии на днях был выявлен факт поставки в одну из школ города Нальчика тухлого мяса.

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