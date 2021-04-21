Москва, , 13:27 — REGNUM В России существуют бюрократические препоны, не позволяющие эффективно реализовать программу газификации регионов до конца. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

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«Сейчас немало российских семей живут в населённых пунктах, к которым подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она — труба, а газа в домохозяйстве нет», — заявил Путин.

«Прошу правительство совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких хозяйств. И поддерживаю здесь инициативу «Единой России»: а именно, за подводку газа непосредственно до границ земельного участка в населённом пункте люди платить не должны», — указал он.