Нью-Дели, , 13:27 — REGNUM Более 20 человек стали 21 апреля жертвами утечки кислорода в одной из больниц на юге Индии, сообщает Associated Press.

Утечка произошла в больнице Закира Хусейна в городе Нашике, штат Махараштра, который стал одним из наиболее пострадавших от очередной вспышки коронавируса регионом.

Жертвами инцидента стали 22 человека, задохнувшиеся после прекращения подачи кислорода. Как отметил представитель местной власти Сурадж Мандхар, утечка была ликвидирована в течение 15 минут после обнаружения и теперь подача кислорода возобновлена для других пациентов.

По информации местных СМИ, всего на аппаратах искусственной вентиляции легких в медицинском учреждении находилось 170 человек.

Напомним, Индия переживает одну из самых острых вспышек заболеваемости коронавирусом. Так, в стране за сутки новый коронавирус был обнаружен у более чем 295 тыс. человек, жертвами пандемии стали более 2 тыс. человек.

Кроме того, накануне индийские власти заявили об обнаружении в штате Западная Бенгалия нового варианта коронавируса.