Чита, , 13:27 — REGNUM Власти Забайкалья прокомментировали изложенные в ежегодном послании Федеральному собранию поручения президента РФ Владимира Путина, где говорится о необходимости развития туризма, продления туристического кэшбэка и возврата части средств за детские путевки:

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«Путевки для оплаты стоимости в детский оздоровительный загородный лагерь Забайкалья состоит из двух частей. Часть стоимости, которая компенсируется из краевого бюджета составляет от 10 до 12 тысяч рублей в зависимости от продолжительности смены. Родительская часть доплаты за путевку составляет по Забайкальскому краю в среднем 16 тысяч рублей. Традиционно из краевого бюджета Забайкальского края организуется отдых и оздоровление 54 тысяч детей. В 2021 году в связи с ограничительными мероприятиями планируется оздоровить не менее 45 тысяч детей Забайкалья».

Как отмечают в региональном министерстве экономического развития, теперь возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости, а максимальный размер кэшбэка увеличен до 20 тысяч рублей. Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года.

«В программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Как и на первом этапе, туры с кэшбэком можно будет купить на портале мирпутешествий. рф, который переадресует туристов на сайты туроператоров и отелей, участвующих в программе. Приобрести туры с кэшбэком можно только онлайн с помощью карты «Мир», зарегистрировав ее для участия в бонусной программе. Кэшбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки», — сообщают специалисты минэкономразвития Забайкалья.

Как сообщало ИА, Владимир Путин заявил, что граждане России смогут возместить часть затрат на путешествия по стране.

«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и курортах, предлагаю до конца года программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России. Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Именно в детстве на многие годы вперёд закладываются основы здоровья. Детская оздоровление нужно сделать максимально доступным, поэтому предлагаю возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в лагерь», — сказал Владимир Путин.