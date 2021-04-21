Пекин, , 13:28 — REGNUM Китайский автопроизводитель SAIC анонсировал премьеру двухэтажного автодома Maxus V90 Villa Edition. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Autó-Motor.

Второй этаж автодома имеет выдвижную конструкцию. Она позволяет увеличить жилую площадь до 20 квадратных метров.

В машине имеются: кровать, столовая, стиральная машинка, рукомойник, холодильник, телевизор, аудиосистема, диван, автономная климатическая система и выдвижная зона для приготовления пищи.

На второй этаж автодома жильцы могут подняться на небольшом лифте. Прозрачность стекол на втором этаже регулируется. Стоимость этого дома на колёсах равна 413 тыс. долларов (31 млн рублей).

Ранее компания SAIC вывела на рынок Китая новый пикап Maxus T90 — конкурента Toyota Hilux. В движение модель приводится двухлитровым дизельным турбодвигателем производительностью 219 «лошадей» (500 Нм). Мотор сочетается с восьмипозиционной коробкой передач и приводом 4×4.

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