Москва, , 13:26 — REGNUM Инвестиции в инфраструктуру регионов сравнили со строительством железных дорог 150 лет назад.

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«Еще ни разу государство не обещало таких вложений в инфраструктуру регионов — половина триллиона рублей особых, трехпроцентных, кредитов сроком на 15 лет», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

Это можно сравнить только со строительством железных дорог 150 лет назад, добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о планах нарастить инвестиции в инфраструктуру и предложить регионам новые инструменты развития.