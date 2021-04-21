Москва, , 13:26 — REGNUM Попытка госпереворота в Белоруссии и даже убийства президента не вызывают осуждения у «коллективного Запада». Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Он сравнил Александра Лукашенко со свергнутым украинским президентом Виктором Януковичем и резидентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

По мнению Путина, принятая западными политиками «практика госпереворота и организации политических убийств — это слишком».

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По словам российского лидера, в другой части Союзного государства «готовилась блокада Минска и отключение энергосистемы». Готовилась массированная кибератака в целях неконституционной смены власти в Белоруссии, сказал Путин.

Путин задался вопросом: как сложилась бы судьба Белоруссии и её граждан в случае, если бы попытка госпереворота удалась? И такие же действия предпринимались в отношении России, отметил он.

«Новый вид спорта там», — констатировал Путин, критикуя недружественные акции и откровенное хамство западных партнёров.

Президент России пообещал, что Москва сама будет определять «красные линии» в международных отношениях.

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