Шанхай, Китай, , 13:27 — REGNUM Американская компания Tesla принесла свои извинения жительнице Китая, которая 20 апреля устроила протестную акцию на международном автосалоне в Шанхае из-за дефекта, который якобы существуют у электромобилей данного производителя. Об этом 21 апреля сообщает газета South China Morning Post.

«Мы глубоко сожалеем о задержке с решением проблемы автовладельца. Мы всегда стараемся максимально активно общаться с нашими клиентами и искать решения для их проблем, мы выполним взятые на себя обязательства», — заявили в компании, один из офисов которой находится в Шанхае.

При этом, как отметил старший менеджер консалтинговой фирмы «Шанхай солэй» Эрик Хан, жалобы владельцев на электромобили Тesla произведенные в Китае «звучат тревожно для компании».

В то же время, он указал, что данного происшествия «недостаточно, чтобы подорвать продажи», однако оно «наносит ущерб» имиджу компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля жительница Китая устроила акцию протеста на международном автосалоне в Шанхае, где она выступила против компании Tesla.