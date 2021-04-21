Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва», который лишили лицензии, начнут уже 26 апреля 2021 года. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

По данным структуры, размер страховой ответственности равен 5,7 млрд рублей, из них 930 млн — средства юридических лиц. 97% вкладчиков смогут полностью возместить свои вклады страховыми выплатами.

Список банков-агентов, которые будут осуществлять выплаты, будет опубликован уже 22 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, «Нейву» лишили лицензии 16 апреля 2021 года.

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