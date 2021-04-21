Москва, , 13:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин 21 апреля предложил провести реструктуризацию кредитов, предоставленных в 2020 году регионам для борьбы с пандемией.

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"Предлагаю провести реструктуризацию кредитов, уже бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии», — сказал он в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Президент считает, что данная мера является справедливой. Он напомнил, что срок погашения кредитов истекает через два месяца — 1 июля.