Москва, , 13:28 — REGNUM Многие жители газифицированных населённых пунктов до сих пор живут без газа, они не должны платить за подвод трубопровода к их участку. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.

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«Прошу правительство разработать план по газификации таких домов. За подвод трубы к границе участка граждане платить не должны», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что в области обеспечения населения энергией не должно быть никаких сбоев. Недопустимо, чтобы «из-за нехватки какой-то закорючки» останавливался процесс.

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