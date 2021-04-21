Москва, 21 апреля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Организаторы любых провокаций против России пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели, заявил 21 апреля президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная линия.

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«Если кто-то воспринимает добрые намерения России как слабость и намерен взорвать мосты — должен знать, что ответ будет асимметричным, быстрым и жёстким», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и здравого смысла при принятии здравого решения.

«Но надеюсь, что ни у кого не будет мыслей переходить красную черту. А где она будет проходить — мы будем решать сами», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.