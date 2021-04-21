Москва, , 13:23 — REGNUM России не отвечает на недружественные акции некоторых стран. Мы хотим иметь добрые отношения с разными странами, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

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Пир этом Путин сравнил ситуацию на мировой арене с книгой Киплинга «Маугли», с подражанием «задирающим» Россию странам. «Вокруг Шерхана крутятся табаки», — сказал Путин

«Но Россия не хочет сжигать ни с кем мосты, и в случае необходимости ответ будет асимметричным, быстрым, жестким, они пожалеют.

Россия никому не позволит переходить красную черту. Эту красную черту в отношениях с другими странами Россия будет определять сама в каждом конкретном случае», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступает с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следят за выступлением 87% жителей России.