Самара, , 13:30 — REGNUM Свыше 15 тысяч жителей Самарской области смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию с помощью социального контракта. Об этом 21 сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в регионе заключено свыше 15 тысяч социальных контрактов, в том числе около 1,4 тысяч контрактов на общую сумму 43,3 млн рублей были заключены в 2020 году.

«Особое внимание именно такой форме государственной помощи президент России Владимир Путин уделил в Послании к Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

С 2021 года за счет модернизации возможности предоставления государственной поддержки по соцконтракту стали доступными более широкому кругу получателей.

«Впервые такая помощь предоставляется на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов. Ранее на эти цели направлялось не более 50 млн. руб. в год и только из областной казны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в бюджете Самарской области на социальную поддержку пенсионеров, инвалидов и семей с детьми предусмотрено более 30 млрд рублей предусмотрено.