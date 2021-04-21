Самара, 21 апреля 2021, 13:30 — REGNUM Свыше 15 тысяч жителей Самарской области смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию с помощью социального контракта. Об этом 21 сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в регионе заключено свыше 15 тысяч социальных контрактов, в том числе около 1,4 тысяч контрактов на общую сумму 43,3 млн рублей были заключены в 2020 году.
С 2021 года за счет модернизации возможности предоставления государственной поддержки по соцконтракту стали доступными более широкому кругу получателей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в бюджете Самарской области на социальную поддержку пенсионеров, инвалидов и семей с детьми предусмотрено более 30 млрд рублей предусмотрено.