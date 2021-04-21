Москва, , 13:20 — REGNUM Депутаты Госдумы от Свердловской области приветствовали поддержку президентом РФ Владимиром Путиным продления магистрали Москва-Казань до Екатеринбурга, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

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«Уже прикидываем разницу между восьмичасовой поездкой до Москвы в поезде по высокоскоростной магистрали и полётом на самолёте с учётом затрат времени на дорогу до аэропорта и ожидания самолёта (4−5 часов)», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») в телеграм-канале.

Путин в ходе послания Федеральному собранию поддержал проект по продлению магистрали Москва-Казань до Екатеринбурга к 2024 году.

Ранее Минтранс регулярно переносил сроки реализации проекта, в последнее время признавал его не сильно перспективным.