Новосибирск, , 13:18 — REGNUM В Новосибирскую область поступило уже 208 592 дозы вакцин от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона». Однократно вакцинирован 169 551 новосибирец, полный курс вакцинации прошли 97 989 человек. На территории региона развернуто 84 пункта вакцинопрофилактики, также работают 52 мобильные бригады. Об этом на совещании в правительстве области сегодня, 21 апреля, сообщила заместитель министра новосибирского здравоохранения Елена Аксёнова.

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За последнюю неделю привито 40 584 человека, из них 32 081 — первым компонентом, 8503 — вторым компонентом. Темп вакцинации — около шести тысяч человек в день.

Уточняется, что региональный минздрав поставил перед главврачами задачу продолжить увеличение количества пунктов вакцинации и мобильных прививочных бригад, обеспечить работу пунктов вакцинопрофилактики в ежедневном режиме в рабочие дни с 08:00 до 20:00, в выходные дни с 09:00 до 15:00, а также проводить вакцинацию при прохождении гражданами профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

В свою очередь первый заместитель губернатора Юрий Петухов обратил внимание руководства муниципальных образований и главврачей на необходимость строгого соблюдения всех сроков и целевых показателей по вакцинации новосибирцев.

«Поставки вакцин на территорию региона налажены, медицинским учреждениям нужно нарастить динамику вакцинации, на руководителях муниципальных образований и главных врачах больниц лежит персональная ответственность за организацию этой работы», — отметил он.