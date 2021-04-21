Сараево, 21 апреля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 20 апреля заявил в интервью для боснийского телевидения, что он готов обсудить все возможные компромиссы в ходе диалога с Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Predsednik.rs Александр Вучич у карты Сербии

Вучич заявил, что он не хочет раскрывать карты перед возобновлением диалога, однако намекнул на наличие у него какого-то плана идеального решения.

Политик вновь отметил, что Сербия заслуживает вступления в Евросоюз, однако он против того, чтобы ее распад был платой за вступление в организацию.

Тем не менее политик подчеркнул, то он готов пойти на компромиссы, чтобы «замороженные конфликты» не достались в наследство будущим поколениям.