Москва, , 13:17 — REGNUM В России может появиться необходимость в донастройке налогового законодательства. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

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«Прибыль корпоративного сектора обещает быть в этом году рекордной, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Тем не менее, это смотрится именно так», — заявил Путин.

Посмотрим, как она будет использована, эта прибыль. И с учётом этого по итогам года будем принимать решения о возможной донастройке налогового законодательства», — указал он.

В связи с этим президент указал, что ждёт «от правительства здесь конкретных предложений».

«Но скажу так, что называется, без протокола. Дивиденды: кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем, конечно, поощрять тех, кто вкладывает», — указал он.