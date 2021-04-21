Куала-Лумпур, , 13:17 — REGNUM Министр-координатор национальной программы иммунизации Малайзии Хайри Джамалуддин заявил, что поставки вакцины против коронавируса в Малайзию начнутся в июне, сообщает Antara.

«Согласно прогнозам правительства, поставки вакцины начнутся с июня», — заявил Хайри Джамалуддин.

Ранее правительство Саравака объявило, что вакцинацию иностранцев в Малайзии проведут на третьем этапе в мае 2021 года, а теперь переходит ко второму этапу вакцинации пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии, на котором будет обсуждаться развитие ситуации в Мьянме.