Владимир Киберов, 21 апреля 2021, 19:23 — REGNUM Вслед за Евросоюзом, США и Китаем Австралия проявляет неподдельный интерес к зеленому финансированию, следуя примеру своих старших товарищей. Эксперты по финансам и устойчивому развитию из крупнейших компаний Австралии собрались во вторник в Сиднее, чтобы послушать доклад исполнительного директора Climate Bonds Initiative (CBI) Шона Кидни. Об этом сообщает австралийский портал Thefifthestate.com.au 20 апреля 2021 года.

Экология
Экология
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В мероприятии приняли участие представители крупных банков Австралии, KPMG, Varna Capital, QBE, Sunsuper, Macquarie Capital и Банка Китая, а также французского коммунального гиганта Veolia и австралийской сети супермаркетов Woolworths.

Шон Кидни, представитель Инициативы по климатическим облигациям (CBI) более чем в 30 странах, член нескольких советов по устойчивому финансированию, выступающий за развитие рынков зеленых облигаций, заявил о том, что COVID-19 не охладил интерес к зеленым инвестициям, а, наоборот, побудил мировых лидеров воспользоваться возможностью «настроиться на будущее».

"Строить лучше, чем было» — стало теперь лозунгом Европейской комиссии… лозунгом администрации Байдена, а также лозунгом правительства Китая», — сказал Кидни.

Кроме того, глобальные цели по сокращению выбросов вынуждают правительства, компании и инвесторов задуматься о том, что будет означать переход к более экологичному будущему для их активов после 2050 года. Стремление к использованию такого финансового инструмента, как зеленые облигации, способствует не только поддержанию репутации правительства и корпоративных лидеров, но и новой репутации устойчивых активов, которые стоят больше денег, чем их аналоги, загрязняющие окружающую среду.

«Речь идет об управлении рисками, заглядывая далеко вперед, а не о сиюминутных настроениях, — сказал Кидни. — Многие банки, если они делают основной акцент на портфели инвестиций в бизнес, имеющий отношение к ископаемым видам топлива или даже на портфели инвестиций автомобильных компаний, находятся под огромным риском, даже при наличии у инвестируемых компаний хорошего кредитного рейтинга».
Директор Climate Bonds Initiative (CBI) Шон Кидни
Директор Climate Bonds Initiative (CBI) Шон Кидни
Цитата из видео на YouTube

CBI оценивает стоимость зеленых облигаций, выпущенных на данный момент во всем мире, в $1,185 трлн и ожидает выпуска дополнительно примерно $400 млрд в течение этого года по сравнению с примерно $250 млрд годом ранее.

По словам Кидни, правительственные учреждения в Европе и США все больше отдают предпочтение «зеленым» инвестициям и активно ищут новые активы для добавления их в свои портфели «зеленых» облигаций.

Центральные банки многих стран становятся все более заинтересованными в данном виде ценных бумаг, включая Народный банк Китая (НБК), в котором Кидни выступал в качестве советника по зеленым облигациям в 2015 году.

«С изменившимся отношением к зелёным облигациям со стороны центрального банка мы фактически стали свидетелями изменений на вершине интеллектуальной горы экономики, — сказал Кидни. — Сейчас кому-либо из экономистов или бизнесменов очень трудно утверждать, что зеленая репутация — это несущественно, когда у вас так много центральных банков по всему миру, которые говорят, что это существенно».

При этом определение того, что является зеленой облигацией, а что нет, также становится все более чётким, поэтому Кидни выступает за то, чтобы правительства разработали ряд устойчивых уровней или «оттенков зеленого», которые превышают минимальный порог.

«Определить, что заложено внутри произведенного товара или услуги, помимо желаемой энергии солнца и ветра, может быть довольно сложной задачей. Нам нужны специальные знания», — сказал Кидни.
Ветряк
Ветряк

В настоящее время в Австралии существует довольно расплывчатое определение того, что представляет собой зеленая облигация. Это определение дано в форме добровольных руководящих принципов, которые создают возможности для компаний, которые могут «озеленить» свои облигации. Это не всегда влечет за собой окрашивание полностью коричневого актива в зеленый цвет, но может включать финансирование проектов по сокращению выбросов, которые не соответствуют требованиям.

В Европе и Азии разрабатываются жесткие таксономии, чтобы определить, что представляет собой «зеленая» ценная бумага, в этом отношении Австралия отстает, но, по-видимому, движется к рыночному решению.

В идеале устойчивость облигаций должна быть сбалансирована с осязаемыми климатическими целями и основана на научном моделировании, которое затем можно было бы количественно оценить в руководствах для различных секторов.

Кидни добавил, что это означает принятие во внимание новых технологий, которые помогут обратить вспять ущерб, нанесенный атмосфере.

«Единственный способ стабилизировать мировой климат — это начать в ближайшие десять лет внедрять крупномасштабный прямой захват углерода, — сказал он. — Это будут машины, которые будут сидеть в пустыне, высасывать CO2 из атмосферы и использовать его или захоранивать. Так что по этой причине давайте поддерживать прямой захват углерода до тех пор, пока мы не выйдем из кризиса, который, вероятно, наступит в 2100 году».

В марте 2021 года австралийская компания-гигант по продаже недвижимости Lendlease выпустил 10-летнюю зеленую облигацию с фиксированной ставкой на $300 млн после успеха своей первой зеленой облигации на $500 млн в октябре 2020 года.

Марк Тодд из Национального банка Китая сообщил, что заявки на второй выпуск составили сумму более $1 млрд менее чем за 48 часов.

Доллары США
Доллары США
S.wsj.net

«В настоящее время Lendlease является крупнейшим на сегодняшний день небанковским эмитентом зеленых облигаций, котирующимся на ASX (Австралийской фондовой бирже), — сказал исполняющий обязанности финансового директора группы Фрэнк Криле, подчеркнув растущий спрос со стороны инвестиционного сообщества на возможности поддержки проектов с положительной репутацией в области устойчивого развития.

Как указал Кидни, спрос есть, и поэтому следующим шагом будет создание еще большего количества зеленых активов для инвестирования:

«Если за последние восемь лет и произошло одно уникальное достижение на рынке зеленых облигаций, то это обсуждение зеленого финансирования не как высокорискованного актива, а, наоборот, как низкорискованного. И вы видите, что это отражается на их выпуске».

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