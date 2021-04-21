Москва, , 13:20 — REGNUM Россия является радушной страной, открытой для настоящих друзей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

«Россия — радушная страна, открытая для настоящих друзей», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в период чемпионата мира по футболу в 2018 году Россию посетило множество гостей. Пока в стране действуют санитарные ограничения, но как только эпидемиологическая ситуация улучшится, жёсткие меры обязательно ослабят.

К нам снова в большом количестве приедут гости, добавил Путин.