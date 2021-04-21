Москва, , 13:16 — REGNUM Правительство России вместе с регионами должны разработать план газификации, заявил 21 апреля президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.

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«Прошу правительство и регионы разработать чёткий план газификации домохозяйств. За подводку газа до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо отработать все детали с «Газпромом» и другими компаниями, чтобы сбоев не было. «Мособлгаз» и другие организации должны понимать, что они должны сделать и за какие деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.