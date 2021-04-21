Москва, , 13:16 — REGNUM России необходимо дать ответ вызовам изменения климата, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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Он сообщил о запуске в России инновационных проектов государственного значения.

«Мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру. Создать отрасль по утилизации углеродных выбросов. Добиться снижения их объёмов и ввести здесь жёсткий контроль и мониторинг», — сказал он.

По словам президента, объём парниковых газов в РФ должен быть меньше, чем в Евросоюзе.