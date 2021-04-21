Челябинск, , 13:15 — REGNUM Работа по обновлению в Челябинске общественного транспорта и формированию концепции развития челябинского метрополитена была инициирована губернатором Алексеем Текслером. Ещё в конце февраля глава региона и вице-премьер Марат Хуснуллин осмотрели текущее состояние площадки и обсудили перспективы, сообщает пресс-служба губернатора.

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«В настоящий момент идет подготовка новых проектных решений», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин во время своего ежегодного послания раскрыл планы в том числе и по развитию в столице Южного Урала общественного транспорта и продолжении проекта строительства челябинского метрополитена.

«Челябинск — еще один наш город-миллионник — на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта», — отметил Путин.

Напомним, метро в Челябинске стали строить в 1992 году. Но на сегодняшний день первая очередь из четырёх станций не готова, а уже построенное законсервировано.