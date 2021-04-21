Москва, , 13:14 — REGNUM Депутаты Госдумы готовы подключиться к разработке программы по диспансеризации и профосмотрам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»), комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

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«Мы готовы подключиться к этой работе вместе с Минздравом. У нас уже есть наработки и предложения. В новую программу могут войти и наши предложения по патронажу пожилых людей на дому. Мы такую программу запускали в Астраханской области, и она показала хорошие результаты. Были выявлены на ранних этапах онкозаболевания у пожилых», — отметил Огуль.

В период пандемии коронавируса диспансеризация населения была приостановлена, и это было оправданно, необходимо было максимально быстро остановить распространение вируса и бросить все силы на лечение заболевших, сказал парламентарий.

«Но мы, депутаты, следили за ситуацией. И как только стало возможным, в начале июля 2020 года диспансеризацию стали возобновлять во всех регионах. Очень важно создать на уровне государства отдельной программы по диспансеризации и профосмотрам», — подчеркнул депутат.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу с 1 июля такую программу запустить.

«Это существенно поможет увеличить среднюю продолжительность жизни россиян, как минимум — достичь ее средней продолжительности 78 лет к 2030 году, именно такую задачу ранее перед нами поставил глава государства», — заключил Огуль.