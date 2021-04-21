Москва, , 13:14 — REGNUM За подвод газа от газопровода к жилым домам в сельской местности люди платить не должны. Об этом 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Подключение газа до участка должно осуществлять бесплатно. В этом вопросе я поддерживаю инициативу «Единую Россию»

Надо отработать все вопросы подключения газа гражданам, проживающим в сельской местности, с Газпромом, чтобы не было сбоев», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступает с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следят за выступлением 87% жителей России.