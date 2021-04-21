Москва, , 13:11 — REGNUM В России необходимо продолжить работу по упрощению мер регулирования и контроля. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

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«Мы уже списали в утиль многие архаичные нормы и требования в строительстве и других областях. Отказались от массы контрольных проверок ненужных. Но нужно наращивать набранный темп, и результат в улучшении делового климата должен быть предметен, понятен, осязаем», — заявил Путин.

Построить завод под ключ в России должно быть выгоднее и проще, чем в других регионах мира, в том числе в странах с развитой экономики.

«Также нужно существенно упростить условия для работы несырьевых экспортёров. Мы уже, конечно, идём по этому пути в течение уже нескольких лет. Но нужно снять для этих экспортёров все избыточные ограничения в сфере валютного контроля. Это одна из проблем — такой порядок должен заработать уже с июля текущего года», — подчеркнул президент.

По его словам, все поправки в законодательство должны быть внесены максимально быстро в весеннюю сессию.