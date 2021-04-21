Москва, , 13:10 — REGNUM Федеральные власти предоставят российским регионам инфраструктурные бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

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Глава государства отметил, что страна развивается, идёт вперёд, «но лишь тогда, когда развиваются регионы». Стремление сделать регион самодостаточным должно поддерживаться.

«Большой потенциал есть у каждого региона РФ. Нужно снизить бремя долговых обязательств. Эти вопросы надо ещё раз тщательно проработать», — подчеркнул российский лидер.

«Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Чем меньше долгов было у региона — тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Мы — одна страна. Все уровни власти и бизнеса должны работать в единой логике», — добавил президент.

На эти цели будет выделено 500 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.

Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с участием членов правительства РФ, депутатов и сенаторов, а также глав регионов.