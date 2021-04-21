Страсбург, Франция, , 13:14 — REGNUM Надежду на то, что Европарламент (ЕП) в скором времени возобновит свои пленарные сессии в Страсбурге, которые прерваны на год из-за пандемии коронавируса, выразил глава ЕП Давид Сассоли. Он заявил об этом 21 апреля во время своего выступления в формате онлайн на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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По слова Сассоли, он был бы рад физически присутствовать сейчас в Страсбурге на заседании ПАСЕ.

«Я думаю и надеюсь, что Европарламент вернется, примется за обычную работу в Страсбурге в ближайшее время», — сказал он.

Отметим, как правило сессии ЕП и в Брюсселе, и в Страсбурге, однако из-за пандемии коронавируса более года парламент Европы проводит свои заседания только в Брюсселе, из-за чего власти Франции выражают свое недовольство.