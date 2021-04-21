Улан-Удэ, , 13:09 — REGNUM На территории восьми районов Бурятии объявлен высокий — 4 класс пожарной опасности. Спасатели призвали жителей соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Накануне в регионе был введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, выжигание травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах поселений.

Нарушителей правил пожарной безопасности ждут штрафы в размере до 5 тыс. рублей для физических лиц.

Тем временем, всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади больше 300 га.

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