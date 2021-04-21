Унцукульский район, Дагестан, , 13:08 — REGNUM В Дагестане пытаются воззвать к совести двоих девушек, которые снялись на фоне одной из самых известных достопримечательностей региона — Сулакского каньона. Туристки выложили фото топлес, на котором стоят спиной к камере, держась за руки. «Голое» селфи возмутило пользователей соцсети и представителей органов власти. Прокомментировал ситуацию замглавы администрации Унцукульского района Мухаммад Хамзатов.

«К нам обращаются старейшины района, села, молодежь обращается, женщины, учителя. Мы обеспокоены, что у нас в районе это произошло. Я сам лично обращался к этим девушкам. Я думаю, они в первый и в последний раз это совершили», — цитирует Хамзатова телеканал «360».

При этом, по словам чиновника, если их просьба не будет услышана, то власти будут вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

С комментариями по поводу ситуации и даже угроз, которые стали поступать в адрес «голых туристок», выступила одна из них. Она отметила, что не хотела никого обижать и нарушать местные законы, к тому же Сулакский каньон не является святым местом, которое они мог ли бы оскорбить. Поэтому, по мнению туристки, власти района раздувают из мухи слона.

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