Брейтово, Ярославская область, , 13:06 — REGNUM В Брейтовском районе Ярославской области мировой суд закрыл уголовное дело об убийстве кошки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Молоток судьи Pixabay.com

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что 25 февраля 2021 года жительница Брейтово избила соседскую беременную кошку поленом и кочергой, вследствие чего животное скончалось.

На суде выяснилось, что вопрос уже решён. Обвиняемая принесла потерпевшей извинения. Уголовное дело было закрыто в связи с примирением сторон.

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