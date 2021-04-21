Брейтово, Ярославская область, 21 апреля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Брейтовском районе Ярославской области мировой суд закрыл уголовное дело об убийстве кошки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Pixabay.com Молоток судьи

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что 25 февраля 2021 года жительница Брейтово избила соседскую беременную кошку поленом и кочергой, вследствие чего животное скончалось.

На суде выяснилось, что вопрос уже решён. Обвиняемая принесла потерпевшей извинения. Уголовное дело было закрыто в связи с примирением сторон.