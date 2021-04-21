Москва, 21 апреля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В России необходимо создать щит в сфере санитарной и эпидемиологической безопасности, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он сообщил о запуске в России проектов государственного значения.

«У нас должен быть надёжный щит в сфере санитарной и эпидемиологической безопасности. Мы понимаем теперь, что это такое. Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики. В том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков», — сказал президент.

Причём сделать это надо, отметил Путин, с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов.