Москва, , 13:05 — REGNUM В России необходимо активно использовать систему квотирования вредных выбросов. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

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«Предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм», — заявил Путин.

«Сделать это нужно, конечно, на основе прозрачного мониторинга», — подчеркнул он.