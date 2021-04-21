Москва, 21 апреля 2021, 13:05 — REGNUM В России необходимо активно использовать систему квотирования вредных выбросов. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.
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«Предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм», — заявил Путин.
«Сделать это нужно, конечно, на основе прозрачного мониторинга», — подчеркнул он.