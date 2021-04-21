Москва, , 13:05 — REGNUM В России построят ещё 1300 новых школ для 1 миллиона детей. Об этом 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

Также президент предложил распространить выплаты за классное руководство на педагогов в сфере среднего профессионального образования, а в каждом нацпроекте предусмотреть специальный раздел о поддержке молодежи.

Путин сказал, что около 60% выпускников школ 2021 года смогут поступить на бюджетные места в вузах. «В ближайшие два года в вузах откроют 45 тыс. бюджетных мест», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступает с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следят за выступлением 87% жителей России.