Ярославль, 21 апреля 2021, 14:40 — REGNUM Электронный путеводитель по Ярославской области, размещенный на портале «Визит Ярославия», содержит многочисленные фактические, орфографические и грамматические ошибки, искажающие историю края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член Общественной палаты Ярославской области Андрей Тутариков.
Комиссия по культуре Общественной палаты Ярославской области обратится в правительство региона с просьбой не искажать историю в угоду привлечения туристов. Содержание путеводителя, действительно, местами шокирует. Например, из него следует, что Кузьма Минин был князем, а родина Минина и Пожарского — посёлок Борисоглебский Ярославской области.
Аналогичные ошибки встречаются повсеместно. Так в разделе о Переславле-Залесском князь Андрей Боголюбский назван «Андреем Боголюбовым». По мнению авторов, монголо-татарское нашествие было в XII веке — именно для защиты от него и строился Переславский кремль.
Текст изобилует орфографическими и стилистическими ошибками. Например, слово «стела» написано как «стелла». За факты выдаются предания и откровенные вымыслы. Например, точное место битвы на реке Сить неизвестно, но путеводитель указывает на конкретный холм, где якобы были захоронены русские воины.
«Путеводитель» департамент туризма Ярославской области презентовал в ноябре 2020 года. Вот как о нём рассказывал директор департамента Владимир Лысенко.
Общественники полагают, что «уютность» путеводителя не должна подменять требования минимальной достоверности.
ИА REGNUM будет следить за реакцией властей.
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