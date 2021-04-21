Ярославль, 21 апреля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Электронный путеводитель по Ярославской области, размещенный на портале «Визит Ярославия», содержит многочисленные фактические, орфографические и грамматические ошибки, искажающие историю края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член Общественной палаты Ярославской области Андрей Тутариков.

Visityaroslavia.ru Часть сайта «Визит Ярославия»

Комиссия по культуре Общественной палаты Ярославской области обратится в правительство региона с просьбой не искажать историю в угоду привлечения туристов. Содержание путеводителя, действительно, местами шокирует. Например, из него следует, что Кузьма Минин был князем, а родина Минина и Пожарского — посёлок Борисоглебский Ярославской области.

Visityaroslavia.ru Страница путеводителя на сайте «Визит Ярославия»

Аналогичные ошибки встречаются повсеместно. Так в разделе о Переславле-Залесском князь Андрей Боголюбский назван «Андреем Боголюбовым». По мнению авторов, монголо-татарское нашествие было в XII веке — именно для защиты от него и строился Переславский кремль.

Visityaroslavia.ru Страница путеводителя на сайте «Визит Ярославия»

Текст изобилует орфографическими и стилистическими ошибками. Например, слово «стела» написано как «стелла». За факты выдаются предания и откровенные вымыслы. Например, точное место битвы на реке Сить неизвестно, но путеводитель указывает на конкретный холм, где якобы были захоронены русские воины.

Visityaroslavia.ru Страница путеводителя на сайте «Визит Ярославия»

«Путеводитель» департамент туризма Ярославской области презентовал в ноябре 2020 года. Вот как о нём рассказывал директор департамента Владимир Лысенко.

«Отличительная особенность нового путеводителя — простая и непринужденная манера подачи информации. Как будто друг или хороший знакомый делится с вами интересными фактами из истории своего города или села, советует, что посмотреть, попробовать, прикупить на память. На это прямым текстом намекает и подзаголовок — «Твой уютный путеводитель по Ярославской области», — говорил тогда и.о. директора регионального департамента туризма Владимир Лысенко.

Общественники полагают, что «уютность» путеводителя не должна подменять требования минимальной достоверности.

«В угоду сиюминутному желанию заманить туриста и поймать модные тренды искажаются или неверно истолковываются реальные исторические факты и события. И это в конечном итоге плохо для самого туризма, для истории родного края, для общества в целом. История, основанная на неправде, теряет всякий здравый смысл. Мы направим письмо либо заместителю председателя правительства Максиму Авдееву, либо в департамент туризма, в котором мы будем излагать всё наше несогласие с тем, что там», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член общественной палаты Ярославской области Андрей Тутариков.

ИА REGNUM будет следить за реакцией властей.