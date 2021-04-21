Москва, , 13:02 — REGNUM Закон, устанавливающий финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, должен быть принят максимально быстро. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

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«Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок», — заявил Путин.

«Такой подход очень простой. Как он звучит? Получил прибыль за счёт природы — убери за собой. Здесь нужно действовать жёстко. Росприроднадзор, другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности», — указал он.

По его словам, принцип «загрязнитель платит» должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к экономике замкнутого цикла.

«Для этого нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортёров за утилизацию товаров и упаковки», — подчеркнул президент.